Bierpong, Wasserspiele und Nachwuchsbands prägen Pfingsten. Nur am „Schnäckes Stand“ schmilzt die Schokolade.

Genau so hat es sich Ortsbürgermeister Timo Bäuerle für das 45. Kienholzfest gewünscht: Alle sind zufrieden. Schon der Auftakt am Freitag mit großem Besucherandrang zeigte, dass bei gutem Wetter ein tolles Fest zu erwarten war. Das Freibierfass schlug der Vorsitzende des Pfälzischen Badminton-Clubs, Hans Steinbach, souverän an. Die Kienholzmusikanten sorgten für schwungvolle Klänge, die Sportschützen feuerten Salven in den blauen Himmel.

Im Anschluss zog es viele ins Bürgerhaus. Die Organisatoren der Hobbykunstausstellung, Michaela Mayer-Wilkens und Ludwig Heim, freuten sich über große Resonanz. Bei strahlendem Sonnenschein lockte das „Fest der Feste“ im Dorf am Samstag Hunderte Besucher auf die Festwiese vor dem Bürgerhaus, wo Stände, Zelte und eine Bühne aufgebaut waren.

Die Junge Union zählte rund 25 Teams bei ihrem nachhaltigen Bierpong-Turnier. An Pfingstsonntag fand trotz Hitze das Mitmach-Turnier des vom Turnverein arrangierten Spaßspiels großen Anklang. Für Abkühlung sorgten zahlreiche Handspritz-Wasserpistolen rund um den Kienholzhacker, sehr zur Freude der Teilnehmenden. Lob gab es auch für den musikalischen Nachwuchs am Sonntag auf der Bühne: Trotz schweißtreibender Bedingungen wurde stark aufgespielt, wofür die – ebenfalls schwitzenden – Zuhörer unter den schattigen Zeltdächern mit viel Applaus dankten.

Bäuerle richtete ein großes Dankeschön an den Musikverein, die Junge Union, den Pfälzischen Badminton-Club, den VT Münchweiler und den Turnverein. Zufrieden zeigten sich auch die Schausteller – selbst wenn am „Schnäckes-Stand“ die Schokolade in der Hitze schnell in den Händen zerrann.