Die Pirmasenser Müllverbrennungsanlage wird voraussichtlich an den aktuellen Betreiber EEW-Energy from Waste verkauft. EEW bietet 49 Millionen Euro für den Müllofen. Alle Kreise und Städte im Müllzweckverband außer Pirmasens befürworten den Verkauf. Das teilte am Mittwoch der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick mit. Die endgültige Entscheidung fällt im Dezember.