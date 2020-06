Die Grünen aus den Städten und Landkreisen Germersheim, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Landau, Pirmasens und Zweibrücken nehmen gemeinsam Stellung zur Zukunft des Pirmasenser Müllheizkraftwerks. Wie mehrfach berichtet, steht die Anlage vor dem Verkauf. „Die Informationslage zum geplanten Verkauf des Müllheizkraftwerks ist derzeit sehr dürftig. Für eine Entscheidungsgrundlage müssen die Fakten zur Wirtschaftlichkeit, Gebührenentwicklung, Versorgungssicherheit und Umweltschutz auf den Tisch gelegt werden“, fordern die Grünen. Sie verlangen „einen transparenten Prozess“. Die Entscheidung über die Zukunft des Müllheizkraftwerkes Pirmasens soll noch in diesem Jahr in den politischen Gremien fallen. Derzeit stehen laut Grünen drei Optionen im Raum: Das Müllheizkraftwerk wird an Dritte verkauft, der Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) stellt den Weiterbetrieb sicher oder eine Öffentlich-Private Partnerschaft macht den Weiterbetrieb möglich. Die EEW GmbH, der derzeitige Betreiber, habe ein klares Interesse am Kauf der Anlage bekundet. „Die Abfallentsorgung ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Es fehlt aus unserer Sicht bis heute ein detailliertes zukunftsfähiges Konzept zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit

für alle am Zweckverband beteiligten öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger für alle im Raum stehenden Optionen. Dies muss unverzüglich vorgelegt werden“, fordern die Grünen. Bei der Entscheidung über die Zukunft der Müllverbrennungsanlage müsse neben der Wirtschaftlichkeit vor allem der Umweltschutz eine Rolle spielen. Im Kaufvertrag sollten „klare Umweltstandards“ festgeschrieben werden, so die Grünen.