Mit dem Bieterverfahren will der ZAS den möglichen Preis für den Müllofen ermitteln. Zehn Interessenten hatten sich gemeldet. Gleichzeitig hatte der ZAS eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Fall eines Weiterbetriebs der MVA in Eigenregie erstellt. Die bisherigen Erkenntnisse aus dem Bieterverfahren und der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden nun in einer Analyse zusammengeführt, die den Gremien der ZAS-Kommunen zur weiteren Entscheidung vorgelegt werden sollen.

Der ZAS muss sich entschließen, ob das Bieterverfahren für einen Verkauf fortgesetzt wird. Dem müsste dann auch das Kartellamt zustimmen, da ein Käufer anschließend über mehr Marktmacht verfügt. Falls der ZAS das Bieterverfahren jetzt beendet, gibt es drei Varianten für das weitere Vorgehen: Der ZAS könnte den Müllofen in Eigenregie weiterbetreiben und müsste dann auch die Risiken der Auslastung wie bisher komplett alleine tragen sowie die Frage klären, wo er das Personal dazu findet. Oder der ZAS entscheidet sich für eine Kooperation mit einem privaten Betreiber. Oder er verkauft die Anlage mit der Maßgabe, dass der Müll aus dem ZAS immer zu einem bestimmten Preis verbrannt werden muss.

Im ZAS haben sich die Städte Pirmasens, Zweibrücken, Landau sowie die Kreise Germersheim, Südliche Weinstraße und Südwestpfalz zusammengeschlossen.