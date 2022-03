Vor 35 Jahren wurde der Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) von der Bezirksregierung gegründet. Am Donnerstag haben die ZAS-Mitglieder einstimmig ohne Diskussion seine Auflösung beschlossen. Am 31. Dezember kommenden Jahres ist Schluss.

Die ZAS-Kommunen Landau, Zweibrücken, Pirmasens sowie die Landkreise Südwestpfalz, Südliche Weinstraße und Germersheim waren im Juli 1987 durch den Beschluss der Bezirksregierung zur Kooperation bei Planung, Bau und Betrieb des Müllofens in Fehrbach verpflichtet worden. 452.000 Einwohner umfasst das ZAS-Gebiet, aus dem ein Teil des Mülls für die Müllverbrennungsanlage (MVA) durch den ZAS angeliefert wird. Die anfangs erwogene Anlieferung des Mülls per Bahn kam nie zustande. Wegen der von Anfang an deutlich überdimensionierten Anlage musste der ZAS immer erhebliche Müllmengen Dritter akquirieren, da sonst die Anlage komplett unwirtschaftlich geworden wäre. Im Laufe der Jahre wurden so Mülltransporte sogar aus Italien und Frankreich nach Pirmasens geleitet.