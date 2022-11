Die neue Müllgebührenkalkulation für den Landkreis Südwestpfalz hat überrascht. Der bislang bei fast 250 Euro pro Tonne Müll liegende Verbrennungspreis soll um satte 200 Euro sinken. Eine Zahl, die der Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) noch nicht bestätigen will. Fakt ist aber, dass die Entsorgungspreise in der Region massiv fallen werden. Die jetzige Senkung hat der Landkreis Südwestpfalz mit deftigen Gewinnen des ZAS beim Verkauf des Stroms begründet, der in der Müllverbrennungsanlage produziert wird. So wie viele Energieunternehmen derzeit kräftig an der Energiekrise verdienen, konnte auch der ZAS ein gutes Plus machen. ZAS-Geschäftsführer Thomas Linnert verweist bei der Frage nach dem künftigen Verbrennungspreis auf die nächste ZAS-Sitzung am 7. Dezember in Pirmasens. Dort werde alles beschlossen. Den ZAS wird es übrigens nicht mehr lange geben. Alle Verbandsmitglieder haben die Auflösung des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2023 beschlossen. Ab dem Jahr 2024 muss jede Kommune selbst für die Müllentsorgung sorgen. Bisher hatte der Müllofen für die ZAS-Kommunen das Entsorgungsmonopol. Der ZAS umfasst die Städte Landau, Zweibrücken, Pirmasens, sowie die Kreise Germersheim, Südliche Weinstraße und Südwestpfalz.

Mehr zum Thema lesen Sie hier