Die Müllverbrennungsanlage (MVA) beschert dem Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) Verluste wegen eines defekten Generators. Dieser wird wohl noch bis ins Frühjahr hinein nicht so laufen, wie er soll. Sorgen bereiten dem ZAS auch Schadenersatzforderungen, die wohl vor Gericht geklärt werden müssen.

Die ZAS-Verbandsversammlung kommt am Dienstag in Pirmasens zur Sitzung zusammen. Bei der Prüfung der Jahresabschlüsse für 2019 sind den Wirtschaftsprüfern Verluste in Höhe