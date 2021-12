Die Minustemperaturen im Winter können zu Problemen bei der Leerung von Mülltonnen führen. „Schon bei geringen Nachtfrösten kann es passieren, dass feuchte Abfälle, insbesondere in den Biotonnen, festfrieren. Bei starkem Frost kann sogar der etwas trockenere Restmüll einfrieren und bleibt dann bei der Leerung an der Wand und dem Boden der Mülltonne hängen“, berichtet die städtische Umweltberaterin Felicitas Lehr.

Dann nützt bei der Leerung in die Müllsammelfahrzeuge kein noch so starkes Rütteln: „Ist der Müll erstmal festgefroren, lassen sich die Abfälle nur schwer oder gar nicht lockern. Zudem können die Mülltonnen durch das Rütteln bei Entleerungsversuchen beschädigt werden. Die Tonnen verlieren bei niedrigen Temperaturen ihre Elastizität und können dann schnell große Risse bekommen“, erklärt Lehr. So passiert es, dass festgefrorene Tonnen ungeleert bleiben.

Damit die Tonne auch bei Frost geleert werden können, bittet die Abfallentsorgung um die Mithilfe und hat einige Tipps gegen das Festfrieren von Abfall zusammengestellt:

Die Abfälle sollten immer locker in die Tonne gefüllt und nie hinein gepresst werden, da der Abfall sonst besonders leicht anfriert. Feuchte oder nasse Abfälle bei Frost möglichst gar nicht oder aber in Zeitungspapier gewickelt in die Tonne füllen. Durch das Papier wird Feuchtigkeit aufgesaugt und die Frostgefahr verringert. Einige kleine Zweige, etwas Pappe oder etwas zerknülltes Zeitungspapier auf dem Boden der Tonne verhindern das Festfrieren des Abfalls am Tonnenboden. Am besten ist ein frostsicherer Standplatz für die Mülltonne. Die Behälter sollten möglichst erst morgens bis 6 Uhr am Straßenrand bereitstellen, da die Abfälle in Tonnen sonst oft über Nacht anfrieren. Sollten Abfälle bereits festgefroren sein, wird geraten, die Abfälle vorsichtig zu lockern. Konnten Behälter dennoch wegen Frost nicht oder nur teilweise geleert werden, nimmt die Müllabfuhr bei der nächsten Leerung zusätzliche Beistellungen (Säcke mit Abfall) mit.