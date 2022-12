Eine drastische Senkung der Müllgebühren wie im Landkreis wird es in Pirmasens wohl nicht geben. Bürgermeister Michael Maas will lieber in die Zukunft investieren und künftig Biomüll in einer eigenen Anlage zu günstigeren Konditionen als bisher verarbeiten.

Ein Grund für die Senkung der Müllgebühren im Kreis sind die deutlich gesunkenen Verbrennungspreise der Fehrbacher Müllverbrennungsanlage (MVA). Maas rechnet damit, dass dort ein Preis von 137 Euro pro Tonne Müll möglich sein könnte, also 120 Euro weniger als ein Jahr zuvor. Dieser Preis resultiert hauptsächlich aus enormen Gewinnen des Müllzweckverbands durch den in der MVA produzierten Strom, womit die MVA zu den Profiteuren der Energiekrise zählen würde und damit unter die Pläne für eine Übergewinnsteuer fallen könnte. Deshalb hält es Maas nicht für ausgeschlossen, dass der Verbrennungspreis nach Klärung der rechtlichen Details zur Übergewinnsteuer doch noch um 20 bis 30 Euro steigen könnte. Der Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) hatte laut Maas im September noch mit einem Verbrennungspreis von 43 Euro pro Tonne Müll kalkuliert und diesen jetzt auf 137 Euro korrigiert.

Aus Biomüll Bio-Methan produzieren

In der Werksausschusssitzung am Montag betonte Maas zudem, dass die Stadt Pirmasens den Verkaufserlös für die MVA nicht in eine Müllgebührensenkung stecken will, sondern eher dazu tendiert in Technik zu investieren. Dem Ausschuss präsentierte er die Idee einer Anlage, die aus Biomüll über Vergärung Bio-Methan produzieren kann und aus einem Teil des Biomüll so genannte Bio-Briketts herstellen könnte, die verfeuert werden könnten. Bisher seien solche Anlagen erst ab einer Menge von 18.000 Tonnen im Jahr wirtschaftlich zu betreiben gewesen. Neuere Anlagen könnten sich nun bereits ab 8000 Tonnen Biomüll im Jahr rechnen. In Pirmasens fallen aktuell rund 4400 Tonnen Biomüll an. Die gleiche Menge könnte durch eine Kooperation mit Zweibrücken oder dem Landkreis Südwestpfalz nochmal dazu kommen, womit die Wirtschaftlichkeitsgrenze überschritten wäre. Bei der Biomüllvergärung entsteht unter Luftabschluss Methangas während bei der Kompostierung an der frischen Luft große Mengen an Kohlendioxid produziert werden.

Maas sieht die Notwendigkeit einer eigenen Anlage nicht allein für die Produktion erneuerbarer Energie. Die Entsorgung von Biomüll wird durch neue Vorschriften immer teurer. Für das laufende Jahr rechnet Maas mit Entsorgungskosten von 76 Euro pro Tonne Biomüll über eine bundesweite Kompostierfirma, die den Pirmasenser Biomüll erst über weite Strecken zu einem Kompostwerk karrt. Im kommenden Jahr schon werde dieser Betrag auf 121 Euro pro Tonne steigen und in den Folgejahren noch teurer werden. Der Bürgermeister will deshalb mit der eigenen Biomüllvergärung „so schnell wie möglich zu Potte kommen“, um den Bürgern auf Dauer einen stabilen Müllpreis garantieren zu können.

Preis für Altpapier gefallen

Eine weitere Unwägbarkeit für die Müllgebühren sei der Papierpreis. Der habe in den vergangenen zwei Jahren noch bei 280 Euro pro Tonne gelegen, die der Stadt für das Altpapier gezahlt wurden. Jetzt sei der Preis auf 100 Euro pro Tonne gefallen. Bei einer Menge von 3500 Tonnen Altpapier in den Blauen Tonnen ein nicht unerheblicher Betrag. 2021 konnte der Haushalt des Wirtschafts- und Servicebetriebs (WSP) allein durch den Verkauf des Altpapiers fast eine halbe Million Euro einnehmen.