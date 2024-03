Die CDU will wissen, warum in Pirmasens die Müllgebühren nicht gesenkt werden. Die größte Fraktion im Stadtrat reagiert damit auf die Berichterstattung der RHEINPFALZ. Seit dem 1. Januar profitieren demzufolge die Kommunen des Müllzweckverbands von deutlich gesunkenen Verbrennungspreisen. Was beispielsweise den Landkreis Südliche Weinstraße veranlasst hat, die Müllgebühren um bis zu 40 Prozent zu senken. In Pirmasens soll es keine Senkung geben. Die Fraktionsvorsitzende der CDU, Stefanie Eyrisch, hat sich nun an ihren Parteikollegen und Oberbürgermeister Markus Zwick gewandt. Sie kündigt an, dass sie am Montag im Hauptausschuss das Thema ansprechen will. Die CDU wolle wissen, was die konkreten Hintergründe der unterschiedlichen Preisgestaltung der beiden Gebietskörperschaften sind sowie ob und inwiefern beide Modelle miteinander vergleichbar seien.