Wie die Polizei mitteilte, haben Anwohner am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr ein Feuer im Konversionsgelände Gräfensteiner Park in Münchweiler gemeldet. Unbekannte hatten dort rund einen Kubikmeter Müll abgeladen und in Brand gesteckt. Darunter waren unter anderem ein Tischbackofen, ein altes Radio, eine Matratze sowie Plastikflaschen. Die Polizei vermutet, dass der Abfall aus einem Gartenhaus stammen könnte. Aufgrund der Menge muss der Müll mit einem Anhänger oder einem Pritschenwagen transportiert worden sein. Laut Polizei hat sich der Vorfall am Mittwochmorgen wiederholt: Erneut wurde dort Müll abgeladen und entzündet. Da in diesem Bereich häufig Spaziergänger unterwegs sind, und zudem der Kindergarten in der Nähe liegt, hofft die Polizei, dass Zeugen Hinweise auf die Verursacher geben können. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.