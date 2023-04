Das Jubiläumsjahr ist in vollem Gange. Für Sonntag, 23. April, lädt der Männergesangverein (MGV) Waldeslust 1923 aus Bruchweiler-Bärenbach zu einem Konzert ein, um mit dem Publikum sein 100-jähriges Bestehen zu feiern.

In der Veranstaltungsreihe zum 100-jährigen Bestehen des MGV Waldeslust findet am kommenden Sonntag, 23. April, 18 Uhr, in der Turnhalle der Felsland-Grundschule in Bruchweiler-Bärenbach ein Jubiläumskonzert des MGV Bruchweiler statt. Das Konzert wird von zwei Chören gestaltet: vom Männerchor und dem Frauenchor „Taktvoll“ – mit musikalischer Begleitung von Clemens Kuhn. Die Gesamtleitung hat Eva Kling, die Dirigentin der beiden Chöre.

Der Männerchor des Vereins zählt zurzeit etwa 30 aktive Sänger und gehört damit zu den noch wenigen reinen Männerchören im Sängerkreis. In den 1960er Jahren zählte er mit damals noch 70 aktiven Sängern zu den stärksten Männerchören in der Wieslautergruppe im Sängerkreis.

Sorgen, aber auch ein Lichtblick

Aus Altersgründen ist der Chor zwischenzeitlich geschrumpft. Auch die Dirigentin Eva Kling macht sich Sorgen um das Weiterbestehen des reinen Männerchors. Denn ein Drittel der Sänger hat mittlerweile schon das 80. Lebensjahr überschritten. Einen Lichtblick gibt es aber auch, nämlich den 2021 von Kling gegründeten Frauenchor. Schon über 30 Damen gehören diesem Chor an, dem der Name „Taktvoll“ gegeben wurde. In kurzer Zeit hat sich der Chor zu einem beachtlichen Klangkörper entwickelt.

Ihr Können wollen die Sängerinnen und Sänger beim Jubiläumskonzert am Sonntag unter Beweis stellen. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 17 Uhr. Nach dem Konzert sind alle Besucher zu einem kleinen Umtrunk eingeladen.