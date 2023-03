Das hätte buchstäblich ins Auge gehen können. In der Nacht zum Samstag wurde von der Rettungsleitstelle ein verletzter Mann in der Lemberger Straße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der 39-jährige Verletzte eine Schnittwunde an der Augenbraue hatte. Der Verletzte hatte offenbar mit einem 36-jährigen Mitbewohner Alkohol in der gemeinsamen Wohnung getrunken. Dabei war es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen, bei der beide sich gegenseitig mit Messer und Flasche attackierten und verletzten. Gegen den 39-jährigen lag noch ein Haftbefehl vor, der vollstreckt wurde. Die Schnittverletzung an der Augenbraue wurde im Städtischen Krankenhaus versorgt.