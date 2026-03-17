Im Prozess um den mehrfachen sexuellen Missbrauch Minderjähriger steht das Urteil kurz bevor. Am Dienstag ging es um die Kindheit des Angeklagten und dessen Schuldfähigkeit.

Vor dem Zweibrücker Landgericht berichtete die leitende Ermittlerin ausführlich über ihre Arbeit und die daraus resultierenden Erkenntnisse, die letztlich die Staatsanwaltschaft überzeugten, Anklage gegen einen 65-jährigen Mann aus Pirmasens zu erheben. Er soll über Jahre hinweg sieben Mädchen aus Pirmasens immer wieder sexuell missbraucht haben. Mehr als 50 Übergriffe werden dem heute 65-Jährigen vorgeworfen.

Über eine Stunde berichtete die leitende Ermittlerin, warum sie bei der Befragung der Mädchen nicht locker ließ, dass sie ein Bauchgefühl hatte, dass etwas nicht stimmen könne, und dass sie stutzig geworden sei, als sie vom hohen Altersunterschied zwischen den Mädchen und dem Angeklagten hörte. Die Kriminaloberkommissarin erzählte mithilfe ihrer Akten detailreich, wie sie sich bei den Vernehmungen der Kinder voranarbeiten musste. Sie erwähnte dabei das Schamgefühl der jungen Opfer. Teilweise hätten die sich selbst die Schuld für das Geschehen gegeben, um das sich der Prozess dreht, der bereits vor über einem Monat begonnen hat. Immer wieder wird die Öffentlichkeit bei dem Verfahren ausgeschlossen, weil es um intime Details und die Privatsphäre von Minderjährigen geht.

Schon einmal im Visier

Am Dienstag wurde bekannt, dass die Ermittler den Angeklagten schon einmal wegen eines Sexualdeliktes im Visier hatten. 2024 meldete sich ein Mädchen bei der Polizei, das von Übergriffen des Mannes berichtete. Unter anderem soll er sie gegen ihren Willen mit Sexspielzeug manipuliert haben. Weil das Mädchen diese Gegenstände glaubhaft und detailliert schildern konnte, durchsuchte die Polizei damals die Wohnung des Mannes. Dabei fanden sie knapp 20 unterschiedliche Vibratoren. Die erhielt der heute 65-Jährige jedoch wieder zurück, nachdem das Verfahren gegen ihn damals eingestellt wurde. Allerdings nur vorübergehend. Denn mittlerweile sind die Vorwürfe von 2024 Teil des nun laufenden Verfahrens.

Mehrfach soll der Angeklagte seitdem Mädchen mit einem Vibrator gegen ihren Willen im Intimbereich berührt haben. Erneut hat die Polizei einen Vibrator bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt. Dabei handelte es sich um ein Sexspielzeug, das 2024 schon einmal sichergestellt wurde. All das berichteten am Dienstag Ermittler, die bei mehreren Durchsuchungen des Hauses in der Karolinenstraße dabei waren. Dort wurde der Angeklagte dann auch am 12. September 2025 vormittags festgenommen. Seitdem sitzt er im Gefängnis, derzeit in der Justizvollzugsanstalt Wittlich.

Immer wieder unsittlich berührt

Am Dienstag schilderten Polizisten, was ihnen mehrere Mädchen berichtet haben. Der Mann habe sie immer wieder am Po und den Brüsten berührt, teilweise auch im Intimbereich. Das geschah den Angaben zufolge fast immer gegen den Willen der Kinder. Die wiederum erhielten großzügige Geschenke des arbeitslosen Mannes. Vermutlich eine Art Bezahlung oder Kompensation für die Übergriffe. Wo der Angeklagte das dafür notwendige Geld herhatte, bleibt unklar. Es war die Rede von Schwarzarbeit, Entrümpelungen und Mithilfe im Garten.

Kein Unschuldslamm

Angesichts der Vorstrafen dürfte der Angeklagte nicht als Unschuldslamm durchgehen: Mehr als ein Dutzend Strafbefehle kassierte der Mann seit 2004 alleine vom Pirmasenser Amtsgericht. Oft war er in einem Auto unterwegs, ohne die vorgeschriebene Versicherung abgeschlossen, beziehungsweise bezahlt zu haben, aber auch Betrug, Diebstahl und illegaler Besitz von Cannabis gehen auf sein Kerbholz. Alles in allem wurde er schon zu über 800 Tagessätzen Strafe verurteilt.

Weitere Straftaten zu befürchten

Wolfgang Retz, forensischer Psychiater an der Universität des Saarlandes, hat den Angeklagten in der Haft besucht und den Prozess verfolgt. Er schilderte dem Gericht, welchen Eindruck er von dem Mann habe. Dabei berichtete er aus der Kindheit des Mannes: „Er ist in brisanten sozialen Verhältnissen aufgewachsen.“ Der Angeklagte hatte demzufolge 15 Geschwister und einen sadistischen Vater. Seine Freizeit habe er als Kind auf Müllbergen verbracht, dort Material gesammelt, um es zu verkaufen. Eine Zeit lang saß er als junger Mensch im Jugendarrest in Worms. Er sei „bildungsfern“ aufgewachsen, habe nach der Sonderschule in einer Schuhfabrik gearbeitet, so Retz.

Seit 20 Jahren ist der Mann arbeitslos und lebt von unterschiedlichen Formen staatlicher Hilfe. Aus vier teilweise längeren Beziehungen zu Frauen hat der 65-Jährige sieben leibliche Kinder. Der Psychiater attestierte ihm eine pädophile Neigung sowie egozentrische Wesenszüge. Seine Persönlichkeitsentwicklung in der Kindheit habe Spuren hinterlassen. Allerdings erachte er ihn für schuldfähig, so der Wissenschaftler und wagte die Prognose: „Weitere sexuell motivierte Straftaten sind von ihm zu befürchten.“

Plädoyers: Zuhörer müssen raus

Der vorletzte Verhandlungstag stieß auf reges Interesse. Rund 30 Zuhörer verfolgten den Prozess im Gerichtssaal. Als jedoch die Plädoyers gehalten wurden, mussten sie den Raum verlassen. Weil dabei intime Details der Anklage zur Sprache kamen, war dieser Teil des Prozesses wieder nichtöffentlich. Nach Informationen dieser Zeitung forderte der Staatsanwalt eine Haftsstrafe von neun Jahren mit anschließender Bewährung. Der Verteidiger des Mannes, der Pirmasenser Anwalt Christian Zinzow, hält die Strafforderung von neun Jahren für angemessen. Er plädierte jedoch gegen eine anschließende Sicherheitsverwahrung seines Mandanten. Für Mittwoch, 25. März, hat das Gericht sein Urteil angekündigt.