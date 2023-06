Die Lutherkirche bietet derzeit mit dutzenden grob gebohrten Löchern im unteren Sockelbereich ein illustres Bild. „Es sind keine Sprenglöcher“, scherzt Pfarrer Wolfdietrich Rasp auf Anfrage. Die Gemeinde will nur die Wände trockenlegen. Beim Außenanstrich sei beim Sockel mit Latexfarbe das falsche Material gewählt worden. Die Farbe versiegelt den Sockel luft- und wasserdicht. In der Folge könne von unten hochsteigende Feuchtigkeit nicht aus dem Mauerwerk entweichen und gehe in den Innenraum, wo seit Monaten schon der Putz wegen der feuchten Wände abfalle, schildert Rasp die Problemlage. In der Wand habe es zwar Metallstutzen und Kunststoffrohre gegeben, die das Mauerwerk entfeuchten sollten. Diese waren jedoch verklebt und verrostet und damit unbrauchbar geworden. Mit einem Mitarbeiter der Lutherkirche seien als Erste-Hilfe-Maßnahme die Löcher gebohrt worden. Anschließend werden neue Metallstutzen zur Belüftung der Mauer eingefügt. Auch die Latexfarbe werde entfernt und durch eine atmungsaktivere Variante ersetzt, kündigte der Pfarrer an. Bis zu den Sommerferien hofft Rasp auf eine Ende der Arbeiten, auch weil er beinahe täglich inzwischen erklären müsse, dass die Kirche nicht einsturzgefährdet sei und keine gravierenden Schäden die Ursache für die Löcher seien. 10.000 Euro werde die Reparatur kosten. Der Kirchenbauverein werde sich an den Kosten beteiligen, so Rasp.

Erst 2017 war die Lutherkirche hauptsächlich im Innenraum aufwändig saniert worden. Rund 800.000 Euro hatte die Sanierung damals gekostet.