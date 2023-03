Sie gilt bei den Tierheim-Leuten als „unser Sorgenkind“: Denn Luna fühlt sich im Katzenhaus so gar nicht wohl. Und sehr einsam. Die Katze ist 2010 geboren, also bereits eine Seniorin. „Sie kam zu uns, weil Ihre Besitzerin ins Altersheim kam und sie leider nicht mitnehmen konnte“, teilen die Tierfreunde mit.

Luna habe in reiner Wohnungshaltung als Einzelkatze gelebt – und das sollte so bleiben. Im Tierheim sei sie in Gesellschaft von Artgenossen ein wenig überfordert und ziehe sich oft zurück. Sie wäre eine tolle Mitbewohnerin in einem Einzelhaushalt oder bei einem älteren Ehepaar. Ideal wäre ein Zuhause, in dem kein Trubel herrscht. Luna leidet unter Arthrose und wird behandelt.

Wer Lunas Einsamkeit beenden möchte, sollte sich melden unter Telefon 06331 65977 (Rückrufnummer hinterlassen) oder E-Mail an anfragen@tierheim-pirmasens.de.