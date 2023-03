Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch wenn die Gegner nur Landesligisten waren: Luka Dimitrijevic hat am Wochenende in den Testspielen bei der SG Eppenbrunn und gegen den TuS Altleiningen gezeigt, dass er eine echte Verstärkung für den Regionalligisten FK Pirmasens sein kann. Für den Neuen im FKP-Mittelfeld beginnt am Montag noch ein neuer Abschnitt.

Luka Dimitrijevic strahlte am Samstagmittag nach dem Vorbereitungsspiel gegen den TuS Altleiningen. Der neue, von Röchling Völklingen gekommene Mittelfeldspieler hatte gerade im Sportpark Husterhöhe