Mit Ludwig Adrian aus Kirchenarnbach ist am Samstag ein pfalzweit bekannter und beliebter Musiker und Pädagoge in St. Wendel verstorben. Adrian wurde 85 Jahre alt.

Früh entdeckte sein Onkel, ein Militärmusiker, Adrians Talent und ließ ihn Klavierunterricht nehmen. Mit 15 wurde er Schüler am Pfälzischen Landeskonservatorium und bei dem Theaterklarinettisten Willi Schmitt, der Adrian zu einem hoffnungsvollen Klarinettisten ausbildete, der bald als ständige Aushilfe im Orchestergraben des Pfalztheaters saß.

Ludwig Adrian spielte im 1952 gegründeten Sinfonieorchester der Volkshochschule Kaiserslautern und gab schlecht bezahlte Konzerte mit Fritz Wunderlich. Das Geld zum Studium verdiente sich Adrian in einer Tanzkapelle. Mit dem Orchester Heinz Käfer trat er in allen Clubs des US-Militärs in Rheinland-Pfalz auf und spielte einmal monatlich auch beim US-Sender AFN in Frankfurt, dessen Aufnahmen bis in die USA gesendet wurden.

In seinem Heimatort gründete Ludwig Adrian die Kolpingskapelle, war lange Jahre Organist der Kirchengemeinde und Dirigent des Kirchenchores. Er gründete die Band „Los Adrianos“, die durch guten Gesang bekannt wurden, und leitete mehrere Jahrzehnte die Herschberger Narrensänger. Zudem war Adrian 25 Jahre lang ein gefragter Musiklehrer an der Kreismusikschule Südwestpfalz.