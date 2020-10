Schon eine Weile hatte Alfred Weber den Verdacht, dass das tote Damwild in seinem Clauser Gehege einem Luchs zum Opfer gefallen ist. Zumindest im letzten Fall vom September ist das nun erwiesen: Kuder Alfi war der Übeltäter, hat eine DNA-Analyse gezeigt. Der Nutztierhalter wurde von der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) Rheinland-Pfalz entschädigt, sowohl für das Tier, das nachweislich Alfi zum Opfer fiel, als auch für zwei weitere, bei denen die Todesursache unklar war, berichtet Sylvia Idelberger von der Stiftung. Für die ersten vier Jahre des Luchs-Projekts nannte sie Zahlen: „Ohne den Vorfall in Clausen wurden knapp 4700 Euro an Entschädigungen ausgezahlt und knapp 7800 Euro für Präventionsmaßnahmen. Das sind pro Jahr weniger als 1200 Euro für Entschädigung und 2000 Euro für Prävention.“

