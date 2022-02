Der TV Thaleischweiler hat sich durch ein 29:23 (17:10) bei der SG Ottersheim II wieder an die Tabellenspitze der Frauenhandball-Verbandsliga gesetzt.

Der TVT führte nach zwölf Minuten mit 9:5 und baute den Vorsprung weiter aus. Nach dem 21:13 (39.) gelangen Thaleischweiler aber nur zwei Treffer in den folgenden zehn Minuten. Die Gastgeberinnen verkürzten auf 19:23 und 22:25 (55.). TVT-Trainer Jochen Huber stellte seine Sieben in einer Auszeit neu ein und gab ihr die nötige Sicherheit und Ruhe, um das Spiel über die Zeit zu bringen. Daran hatte Luca-Sophie Winkelhoff großen Anteil, da sie immer wieder in Eins-gegen-eins-Situationen erfolgreich war. Sie traf insgesamt neunmal. In der Abwehr überzeugte der Mittelblock mit Jenny Schick und Natascha Pfeffer.