Lotte Goßrau aus Bruchweiler ist bei den deutschen Cyclocross-Meisterschaften in München in der Altersklasse U15 auf Rang acht unter 13 Starterinnen gefahren.

Der 2,8 Kilometer lange Kurs im Olympiapark war nach einem Starkregen am Freitagabend schlammig; mehrere Passagen mussten zu Fuß bewältigt werden. Die Zwölfjährige vom Bundenthaler FBA-Cycling-Team rutschte kurz nach dem Start aus dem Pedal und konnte gerade so einen Sturz verhindern. Die Bundesliga-Vierte war nun Vorletzte, kämpfte sich dann aber einen Platz nach dem anderen nach vorne. Die Schülerin am Alfred-Grosser-Gymnasium in Bad Bergzabern erreichte letztlich Rang acht. „Ohne den verkorksten Start wäre vielleicht der ein oder andere Platz weiter vorne möglich gewesen. Aber wir sind sehr zufrieden mit der kämpferischen Leistung und dem Ergebnis“, sagte ihr Vater Dirk Goßrau.

Carl Dommermuth aus Erfweiler war nach einer Krankheitspause zu Jahresbeginn nicht in Form und verzichtete daher auf die DM.