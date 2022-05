75 Jahre „Pirmasenser Rundschau“, das ist ein Grund zum Feiern. In die Freude über die Historie mischte sich bei der Feier am Dienstagabend im Atrium des Dynamikums aber auch ein bisschen Sorge. Klassische Medien verlieren an Bedeutung, „Internet schlägt alle und alles“, sagte Festredner Marc Jan Eumann.

Marc Jan Eumann ist Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, der Medienaufsicht für private Rundfunk- und Fernsehveranstalter. Am Dienstagabend sprach er vor 80 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie langjährigen Mitarbeitern der „Pirmasenser Rundschau“. Eumann brach eine Lanze für den Qualitätsjournalismus, der vor großen Herausforderungen stehe. Die klassische Zeitung habe nämlich ausgedient. Zumindest bei den unter 30-Jährigen. Die beziehen ihre Informationen aus dem Internet, verfolgen Blogs, schauen auf Youtube Videos. „Auf Youtube werden in jeder Minute 500 Stunden Bewegtbild hochgeladen“, sagte Eumann.

Abwärtstrend seit 30 Jahren

„Die gedruckte Zeitung ist seit drei Jahrzehnten im Abwärtstrend, die Auflagen haben sich mehr als halbiert“, skizzierte er die aktuelle Situation der klassischen Tageszeitung. „Die Medienmaschine Internet schlägt alle und alles“, sagte Eumann. Dass diese Entwicklung aber nicht das Ende des Journalismus bedeute, betonte der Medienpolitiker. Internetnutzer begegneten Hassbotschaften, sie stießen auf extreme politische Ansichten, Verschwörungstheorien, Beleidigungen und vieles mehr. „Das alles geschieht ohne Korrektiv, da fehlt die Korrektur. Das ist die Arbeit der Journalisten“, betonte Eumann. „Medienkompetenz ist Demokratiekompetenz“, sagte er mit Blick auf die Orientierungslosigkeit vieler Jugendlicher bei ihrem Medienkonsum.

Zu Beginn seiner Rede hatte Eumann den Bogen ins Jahr 1947 geschlagen, als nicht nur die „Pirmasenser Rundschau“ zum ersten Mal erschien, sondern auch das Land Rheinland-Pfalz gegründet worden war. Und beides geschah unter der Regie der westlichen Alliierten. Während der Besatzungszeit seien die Weichen für das spätere Gelingen der Demokratie gestellt worden: durch die Einführung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, durch die Lizenzierung der vielfältigsten Zeitungslandschaft in Europa und durch die Gründung einer Nachrichtenagentur nach dem Genossenschaftsprinzip. „Nachrichtenagenturen funktionieren wie Wasserwerke. Sind die Nachrichten schmutzig, werden die Menschen vergiftet. Ohne Wasser können wir nicht existieren“, bemerkte er. Die damals schwierigen Anfangsbedingungen hätten kein Scheitern zur Folge gehabt, bemerkte Eumann.

Im radikalen Umbruch

Auch heute seien die Bedingungen herausfordernd. „Die Verbindung von Digitalisierung und Globalisierung ist der radikalste Umbruch seit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg.“ Mit Blick auf den Journalisten-Beruf sagte er: „Gutes Handwerk ist nicht zum Dumpingpreis zu haben. Wir brauchen gut qualifizierte und gut bezahlte Journalisten. Guter Lokaljournalismus ist kein beliebiges Produkt, keines, das billig oder kostenlos ist. Wenn uns Journalismus nichts mehr wert ist, dann ist uns bald die Demokratie nichts mehr wert“, ergänzte er.

Die RHEINPFALZ lobte Eumann als eine Zeitung, die eine Ausdifferenzierung ihrer journalistischen Arbeit durch die Lokalausgaben und die detailreiche lokal Berichterstattung erreicht habe. „Gratulation zu dieser Weitsicht, Ihre Zeitung so auszurichten“, sagte er in Richtung von RHEINPFALZ-Verleger Thomas Schaub, Chefredakteur Michael Garthe und dessen Stellvertreter Uwe Renners. Eumann betonte: „Unabhängige Medien wie die Tageszeitung stützen und fördern die Demokratie.“