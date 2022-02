An einer neuen Adresse ist die Praxis für Logopädie von Karl G. Butscher zu finden: Nach 20 Jahren in der Luisenstraße ist sie in die Ringstraße 80 umgezogen.

Die ehemaligen Räumlichkeiten seines Bruders und Augenarztes Michael Butscher bieten in der zentralen Lage am Exerzierplatz bessere Bedingungen: „Wir haben Parkplätze direkt vor dem Haus, in unmittelbarer Nähe sind Bushaltestellen, Ärzte und eine Apotheke“, freut sich der Logopäde. In der Praxis finden sich unter anderem ein Erwachsenen- und ein Kinder-Therapieraum, ein Stimmtherapieraum und ein Wartezimmer.

Nach Terminvereinbarung werden bei Butscher Sprach- und Sprechstörungen unterschiedlichster Ausprägung behandelt, unter anderem auch Kinder mit Stotter- und Lautbildungsstörungen. Die Adresse ist neu, die Telefonnummer ist die alte: Die Logopädiepraxis ist unter 06331 725678 zu erreichen.