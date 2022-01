Seit der Verschärfung der Corona-Schutzverordnung galt im Pirmasenser Schwimmbad Plub 2G plus. Ins Bad durften ausschließlich Gäste, die entweder geimpft oder genesen waren, allerdings musste jede Person zusätzlich einen tagesaktuellen, negativen Test aus einem anerkannten Testzentrum an der Kasse vorzeigen. Das Land Rheinland-Pfalz hat seine strikten Corona-Vorschriften für Bäder etwas gelockert, was den Besuch des Bades deutlich vereinfacht. Weiterhin kommt ins Bad, wer – wie bisher – geimpft und getestet ist. Ab sofort sind Personen, die eine Booster-Impfung vorweisen können, deren zweite Impfung höchsten drei Monate zurückliegt, die genesen sind – der Status gilt bis drei Monate nach dem positiven Corona-Test –

oder doppelt geimpft nach einer Infektion wieder genesen sind.

Die Stadtwerke bitten Badegäste, alle notwendigen Dokumente zum Impf- oder Genesenenstatus und einen Ausweis an der Kasse vorzuzeigen.

Ausnahmen gelten für Kinder unter zwölf Jahren. Diese benötigen keinen Test. Für Kinder und Jugendliche von zwölf bis einschließlich 17 Jahren gilt die 3G-Regel.