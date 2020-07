Der Lockdown für das Rodalber Seniorenheim Edelberg ist aufgehoben. Heinz Ulrich Koch, Leiter des Gesundheitsamts Südwestpfalz, hat am Freitagmittag bestätigt, dass der dritte Corona-Test bei einer Heimbewohnerin negativ ausgefallen ist. Das war schon beim zweiten so. Deshalb wird nun davon ausgegangen, dass das erste, positive Testergebnis falsch gewesen ist. Die Heimbewohnerin war also nicht mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Unter diesen Voraussetzungen habe man am Freitagvormittag die verschärften Einschränkungen für das Seniorenzentrum aufgehoben. Besuche sind wieder erlaubt. „Das Heim wurde in den Normalzustand zurückversetzt“, sagte Koch. Dennoch sei der Lockdown richtig gewesen, denn die Bewohner mussten geschützt werden, solange eine Unsicherheit bestand, ob die Frau nicht doch infiziert ist, so der Amtsleiter.