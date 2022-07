Der Unfall des Sattelzuges am Donnerstag gegen 18.40 Uhr auf der B10 bei Hauenstein ist laut Polizei auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Fahrers zurückzuführen. Der 41-Jährige war mit seinem Sattelzug in Richtung Pirmasens unterwegs, als er bei Hauenstein nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken kippte der Sattelzug auf die rechte Fahrzeugseite. Der nicht verletzte Fahrer konnte aus dem Führerhaus geborgen werden und wurde medizinisch versorgt. Es entstand aber Sachschaden im oberen fünfstelligen Eurobereich. Der Sattelzug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Fahrbahn war bis 1 Uhr gesperrt, eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Die Polizei sucht noch Zeugen. Denn nach den bisherigen Ermittlungen fuhr der Sattelzug vor dem Unfall Schlangenlinien und geriet dabei auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Bislang ist nicht bekannt, ob er dabei auch andere Fahrzeugführer gefährdet hat. Zeugen und eventuelle Geschädigte bittet die Polizei, sich zu melden per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter 06391/916-0.

