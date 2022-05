Das Navi hat einen französischen Lasterfahrer in eine kleine Seitenstraße in Zweibrücken geschickt. Er beschädigte drei Autos. Die Polizei musste die Besitzer mitten in der Nacht wecken.

Nach vier Jahren gibt es wieder einen Erlebnistag Autofreies Wallhalbtal. Es wird auch die letzte große Veranstaltung für Verbandsbürgermeister Thomas Peifer sein.

In Pirmasens kann jetzt das Ordnungsamt den fließenden Verkehr in der Fußgängerzone überwachen.

Dass die Nachforschungen nach der verschwundenen Million im Prozess gegen zwei ehemalige Bank-Kassierer nicht gerade einfach sind, hat die Aussage eines Mitarbeiters der VR-Bank in Pirmasens gezeigt.

In Schindhard fliegen am Samstag wieder die Hölzer. Allerdings in entspannter Atmosphäre, nämlich beim „Pfälzer Kubb Open“ vom Hägar-Club.

Am Sonntag gibt’s in Erlenbach und drum herum einiges zu sehen und zu probieren: beim „Tag des dörflichen Handwerks“.

Warum es wichtig ist, die Dunkelheit zu bewahren und das Projekt „Sternenpark“ in Rumbach über Luftverschmutzung informiert hat.

Der Landkreis Südwestpfalz hat vom Zweibrücker Schlachthof zu viel Geld verlangt und zahlt eine erkleckliche Summe zurück.