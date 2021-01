Das Lauterer Kulturamt setzt auch in dieser Woche die per Internet ausgestrahlten „Livestreams“ aus der Fruchthalle fort. Für 22. Januar ist ein „richtiges“ Sinfoniekonzert mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz vorgesehen.

Kulturamtschef Christoph Dammann bekräftigte am Wochenende noch einmal den Anspruch der „Livestreams“: Regionale Künstler sollen trotz Corona-Beschränkungen die Möglichkeit erhalten, gegen ein kleines Honorar in der Fruchthalle aufzutreten. Die jeweilige Darbietung wird live im Internet übertragen.

Das Konzept hat Dammann bereits während des ersten „Lockdowns“ im Frühjahr 2020 entwickelt. „Ich war erst skeptisch, da ich Kultur lieber live direkt zwischen Bühne und Publikum erlebe“, sagt er. „Wir wollten allerdings, dass Kultur auch während der Schließung präsent ist und unser Publikum wenigstens auf digitalem Umweg etwas geboten bekommt.“

Zwischen März und Mai gingen 30 Konzerte aus der Fruchthalle online. Dabei wurden laut Dammann über 170.000 Videozugriffe allein auf Facebook und Youtube registriert. Die ersten sieben neuen „Streams“ seit Dezember haben bereits weit über 16.000 Aufrufe verzeichnet – „auch wieder mit einem guten Spendenaufkommen für die beteiligten Freischaffenden“, betont Dammann.

Am heutigen Mittwoch, 13. Januar, 17 Uhr, erklingen in der Fruchthalle „Blue Note Stories“ mit der Lauterer Sängerin Sabrina Roth und ihrem saarländischen Gitarristen Udo Werle. Am 14. Januar folgt „Tudo de novo“ mit brasilianischer Popmusik, Samba und Bossa Nova. Ausführende sind die Kuseler Brasilianerin Monica Tomasi, Gitarrist Carlos Abyazar und die Percussionistin Cris Gavazzoni.

In der nächsten Woche geht es weiter am 21. Januar, wenn Pianist Volker Klimmer, Trompeter Ralph „Mosch“ Himmler und Bassist Wolfgang Janischowski erlesene Jazzmusik präsentieren. Am 22. Januar wird laut Kulturamt „sogar“ die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ein „richtiges Sinfoniekonzert aus der Fruchthalle streamen“: Jader Bignamini dirigiert Werke von Mozart und Dvorak.