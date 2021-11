Die Liveübertragungen aus der Pirmasenser Festhalle während des Lockdowns hatten offenbar zufriedene Gäste. Das lässt sich an der Spendenbereitschaft für das an sich kostenlose Angebot ablesen. Der Hauptausschuss, der größere Geldspenden an die Stadt genehmigen muss, hat am Montag weitere 17 Einzelspenden von 101 bis 1500 Euro abgesegnet, davon etliche von Privatleuten. Insgesamt gingen diesmal 3741 Euro ein. Die größte Spende in Höhe von 1500 Euro kam von der Sparkasse Südwestpfalz.

Auch Konstantin Wecker war dabei

Das Kulturamt hatte unter dem Motto „Kreativität lässt sich nicht stoppen“ Konzerte und Lesungen live aus der Festhalle ins Internet übertragen. Jeder Interessierte konnte sich zuschalten. Unter anderem traten Stars wie Konstantin Wecker und Wolodymyr Lavrynenko auf, aber auch lokale Größen wie die „Gentle Jackets“ und Harald Kröher. kka