Der Kreistag Südwestpfalz tagt erstmals in der Corona-Pandemie nicht in Präsenz, sondern digital. Am Montag, 13. Dezember, kann die Sitzung ab 15 Uhr im Internet und beim Offenen Kanal im Kabelfernsehen verfolgt werden.

Erstmals in der Pandemie wird dieses digitale Format gewählt, um größtmögliche Beteiligung sicherzustellen. Angesichts der aktuellen hohen Corona-Fallzahlen wird so auch die Teilnahme von Ratsmitgliedern ermöglicht, die sich unter Umständen in Quarantäne befinden. Im Mittelpunkt der letzten Sitzung des Jahres stehen die Finanzen des Landkreises. Zur Entscheidung steht der Haushaltsplan 2022, in dem die Investitionen des kommenden Jahres festgeschrieben sind. Außerdem berät das Gremium über einen erhöhten Zuschuss zum Betrieb des Biosphärenhauses in Fischbach.

Interessierte Bürger können die Sitzung mitverfolgen, denn sie wird live übertragen. Der Offene Kanal bietet einen Livestream auf seiner Internetseite und auf der Plattform Zattoo an. Die Tagesordnung der Sitzung findet sich auf der Homepage des Landkreises. Zusätzliche kann die 14. Kreistagssitzung am Montag live beim Offenen Kanal im Kabelfernsehen verfolgt werden. Die Räte sind über die Plattform Webex oder telefonisch zugeschaltet und nehmen so auch ihre Abstimmungen vor.