Der Pirmasenser Livemusik-Club Lager 14 kündigt mit der Veranstaltung „Einlagern: Re-Opening-Rave“ am Freitag, 11. März, die erste Veranstaltung seit der coronabedingen bundesweiten Schließung der Clubs an. „Die Clubs erwachen endlich aus dem Winterschlaf, und auch wir kommen mit voller Wucht zurück“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. „Um eure eingerosteten Tanzbeine wieder in Schwung zu bringen, geht es mit sanften und melodischen Klängen los und endet in deftigem Straightforward-Techno.“ Als DJs wurden Octave Marbot und Dane Pereira (Kaiserslautern), Chris van Neu (Saarbrücken), Murey al Chaki (Landau) sowie lUmlautl (Pirmasens) engagiert. Einlass und Beginn ab 22 Uhr. Für Samstag, 19. März, ebenfalls ab 22 Uhr, laden die Macher des Lager 14 zu einer Party mit dem Titel „#Standard“ ein. An diesem Abend steht ein Musikmix aus den 1990er und 2000er Jahren auf dem Programm. DJ ist Herby van CF. Es gilt bei beiden Veranstaltungen nach aktuellem Stand die 2G-plus-Regel. Mehr Infos gibt es auf der Facebook-Seite des Lager 14.