Seit Dienstagnachmittag bekämpfen Hunderte Feuerwehrleute einen Waldbrand an der Bärenhalde zwischen Pirmasens und Rodalben. Bis zu 14 Hektar Wald standen in Flammen. Am Abend hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Zwischenzeitlich wurden 400 Rodalber evakuiert, weil ihre Häuser gefährdet waren. Die Entwicklungen im Liveblog.

