Seit Dienstagnachmittag bekämpfen Hunderte Feuerwehrleute einen Waldbrand an der Bärenhalde zwischen Pirmasens und Rodalben. Bis zu 14 Hektar Wald standen in Flammen. Am Abend hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Sie setzt darauf, dass die Kühle und die Feuchtigkeit der Nacht ihr bei der Bekämpfung helfen. Derweil werden 400 Rodalber evakuiert, weil ihre Häuser gefährdet sind. Die Entwicklungen im Liveblog.