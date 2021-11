Der ganz besondere Zauber des Nordlichts steht im Mittelpunkt eines ungewöhnlichen Live-Hörspiels, das am Samstag, 20. November, in der Alten Post zu erleben ist. Für „Sonic Landscapes“ reisten Susanne und Rainer Lilischkis im Februar des vergangenen Jahres nach Norwegen an den Polarkreis. Dort untersuchten sie Erzählungen von Menschen, die ein Nordlicht nicht nur gesehen, sondern auch gehört haben wollten. Im Zuge dessen führten sie Interviews mit Bewohnern des kleinen Ortes Kjerringoy und recherchierten, wie Wissenschaftler seit Jahrhunderten versuchen, das Phänomen Polarlicht zu erklären. Mithilfe spezieller Aufnahmegeräte gelang es den beiden Sound-Künstlern aus Zweibrücken dabei tatsächlich auch, die Töne des Nordlichts einzufangen. „Sonic Landscapes“ verbindet auf eindrucksvolle Weise die Töne mit der Geschichte der Forschungen zu diesen merkwürdigen Erscheinungen. Das Live-Hörspiel beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Es gilt die 2G-plus-Regel, eine Anmeldung ist verpflichtend – telefonisch unter 06331 2392716 oder per Mail an altepost@pirmasens.de. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt sechs Euro. Weitere Informationen gibt’s hier.