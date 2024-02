Mit seinem Programm „Literatur auf Hut“ ist der Kabarettist Achim Sonntag am Freitag, 23. Februar, im Forum Alte Post zu Gast. Humorvolle und berührende Texte erwarten das Publikum im Elisabeth-Hoffmann-Saal. Sonntag will eine andere Seite von sich zeigen.

Der gebürtige Düsseldorfer Achim Sonntag hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten als hauptberuflicher Kindertheater-Produzent und Clown einen Namen gemacht. Nun will er dem Publikum eine andere Seite von sich zeigen: witzig, ironisch, satirisch, auch mal bissig und bitter.

Bis März 2020 war Achim Sonntag in ganz Deutschland unterwegs, um Mädchen und Jungen mit seinen Märchentheater-Stücken zu unterhalten. Dann kam Corona – und damit hatte er plötzlich viel mehr Zeit als sonst. Er fing an, Texte für Erwachsene zu schreiben, erarbeitete unterschiedliche Formate, was Inhalt, Form und Länge angeht. Die Texte behandeln Homeschooling, Gefühle und Achim Sonntags Blick auf die Welt. Es ergaben sich überraschende neue Einsichten, meist humorvoll, mal politisch, mal provokativ. Aber immer zeigt sich viel Liebe zur Sprache. In „Froschkönig oder so“ erzählt er etwa das Grimmsche Märchen in Reimform aus der Froschperspektive – laut Pressemitteilung „ein hinreißendes Vergnügen für das Publikum“.

Melancholie mit Hoffnung

Auch der melancholischen Seite, die dem Clown gerne nachgesagt wird, sind einige Werke gewidmet, die aber immer einen letzten Rest Hoffnung durchscheinen lassen. Zudem liest Achim Sonntag Texte, in denen sich auf witzige und liebevolle Weise Kinder- und Erwachsenenperspektiven begegnen. Zwischendurch berichtet er auch über die Entstehung seiner Schriften. Er hat sich dafür von den Deutsch-Hausaufgaben seiner Tochter inspirieren lassen, während diese wegen der Corona-Pandemie via Homeschooling zu Hause unterrichtet wurde.

Mit seinem Format „Literatur auf Hut“, bei dem Achim Sonntag dem Publikum durch seine Texte und Erzählungen einen interessanten Einblick in die Mechanismen kreativen Schaffens gibt, hofft er, einen Anstoß dafür zu geben, die Solidarität, die in der Corona-Zeit viele Menschen erfahren haben, in der sogenannten neuen Normalität weiterleben zu lassen. Wie Musiker oder Akrobaten auf der Straße spielt er dabei „auf Hut“, also für das, was das Publikum ihm in den Hut zu werfen bereit ist. Achim Sonntag lebt seit 2007 in Wengen im Allgäu.

Info

Das Kabarett-Programm „Literatur auf Hut“ am Freitag, 23. Februar, im Forum Alte Post beginnt um 20 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten, Telefon: 06331 2392716, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de.