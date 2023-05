Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Am 20. Juni war Weltflüchtlingstag. 82 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Keiner verlässt ohne Grund seine Heimat, finden die Autoren und Schauspieler Madeleine Giese und Rainer Furch. Mit ihrer Lesung „Deutschland schafft mich – eine Textcollage zur Integrationsdebatte“ gastieren sie am Dienstag in Pirmasens. Worum es darin geht, hat Christiane Magin von Rainer Furch erfahren.

Um was geht es Ihnen in der Lesung?

Um die multikulturelle Gesellschaft, um Parallelgesellschaften, Toleranz und die Frage: Was ist fremd? Oder besser: Wie lebt man am besten