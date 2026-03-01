Was ist im Auge einer Kröte zu sehen, wie laut ist ein Uhu im Flug? Fragen wie diese verwebt Lisa McKenna zu kleinen Geschichten aus dem Wald.

Es sind so genannte Mikroabenteuer, für die andernorts Menschen viel Geld bezahlen, die McKenna praktisch jeden Tag erleben kann, wenn sie von ihrem Wohnort in Bruchweiler-Bärenbach in die Wälder geht. Die können auch die rund 40 Besucher live erleben am Samstagabend auf dem Weg durch den Wald zum Reinighof. Die Straße ist voller Kröten und Frösche auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer. Wie damals, als McKenna bei der Krötenwanderung mithalf, die Amphibien sicher über die Straße zu bringen.

„Das Lied von Kröte und Kranich“ hat sie die Geschichte genannt. Da sitzt das kleine Tier grünlich-grau mit verbeulter Haut vor ihr auf der Straße in Habachtstellung, weil es noch ein Weibchen sucht. Das ist nicht da, dafür aber Mc Kenna, die mit Eimer bewaffnet, die Kröten einsammelt, um sie im Laichgewässer abzusetzen. Mitten in der Nacht im Reislertal bei Ludwigswinkel findet sie aber noch Zeit, dem Tier in die Augen zu sehen, wo sie einen Blick ins All zu entdecken glaubt.

Das Lied der Kröte

„Nur wir, die Kröte, der Mond und der Wald“, schildert die 1987 in Pirmasens geborene Autorin den Moment und verrät, was das Lied der Kröte mit Kranichen zu tun hat. Wenn die Kröten alle im Eimer sitzen, geben sie Laute von sich, die an die Rufe der Kraniche auf ihrem Flug nach Süden oder wieder zurück erinnern. Sie zeigt auch ein Video, in dem die Tiere zu hören sind und wirklich, es hat Ähnlichkeit.

Andere kleine Abenteuer führen sie mit Freundinnen in die Nacht zu einem Felsen, wo Löwen auf Beute warten. Es sind nur Ameisenlöwen, die kleine Löcher in den Sandboden gegraben haben, in die Beute fallen soll. Ein Reh bellt und rülpst, Fledermäuse fliegen ganz nah an den Köpfen der Nachtwanderinnen vorbei, die mit Wärmebildkamera auf der Suche nach großem Wild sind, das sich aber nicht zeigen will. Nur der Hund der Begleiterin kommt ins Bild und die Abwärme des Tages auf der Rinde der Bäume. Aber auch so kann McKenna in der friedlichen Dunkelheit kleine Wunder entdecken, wie die Verwandlung des tumben Ameisenlöwen in eine Ameisenjungfer.

Felsen sind wie ein Puzzle

McKenna hat Tierverhalten studiert und in Göttingen promoviert. Sie beschreibt, was sie im Wald sieht, nimmt kleine Spaziergänge oder Ausflüge mit einem Ornithologen zum Anlass für ihre Geschichten, die viel über die gesehenen Tiere verraten oder auch über einen alten Fels, der vor 250 Millionen Jahren durch den vielen Sand entstand, den ein längst verschwundener, riesiger Fluss in die Südwestpfalz angeschwemmt hat und aus dem die vielen, schönen Sandsteinfelsen entstanden. Felsen mit dicken Löchern und einer Struktur wie ein Puzzle, so die Beobachtung der Autorin.

Lisa McKenna fragt sich, ob der Fels einst von einem Dinosaurier abgeleckt wurde an der Stelle, da sie heute die Hand auf den Fels legt, der darunter zerbröselt. Die Autorin ist bei dieser Tour auf der Suche nach dem großen gefiederten Jäger, dem Uhu, der komplett lautlos durch den Wald fliegt, weil er ganz spezielle Flugfedern hat, die den Schall schlucken.

Feldermäuse im Stollen

Schließlich geht die Autorin noch mit Fledermausforschern unter die Erde in die Winterquartiere der Tiere in einem früheren Westwallstollen. Die Fledermäuse kuscheln schlafend an der Decke miteinander. Auf dem Boden findet die Gruppe eine geschwächte Fledermaus, die mit Wasser wieder aufgepäppelt wird. Unbekannte Eindringlinge hatten sich Zugang zu dem Stollen verschafft, ein Feuer entfacht und die ganze Fledermauskolonie aus dem Winterschlaf geholt. Für viele der Tiere kann das der Tod bedeuten.

Lisa McKenna erzählt detailreich von sich und ihren Ausflügen, flechtet dabei wissenschaftliche Information über Tiere und Pflanzen ein, wagt gelegentlich poetische Ausflüge, kommt aber schnell wieder auf den Pfad der nüchternen Naturschilderung. Das Publikum am Reinighof ist begeistert. Ihre kleinen Geschichten aus dem Pfälzerwald gibt es noch nicht in gedruckter Form und sind auch nicht im Internet nachzulesen. „Wer sie hören will, muss zu einer meiner Lesungen kommen“, meint sie lachend dazu.