Lose kaufen und damit anderen helfen – das ist die Idee der Lionshilfe. Dieses Jahr kamen so 12.600 Euro zusammen.

Der Präsident der Lions-Hilfe, Michael Knecht, überreichte einen Spendenscheck in Höhe von 12.600 Euro an OB Markus Zwick (für die Stadt Pirmasens), an die Dekane Ralph Krieger (Protestantische Kirche) und Johannes Pioth (Katholische Kirche) sowie an Renate Gerlich (Nardinihaus) übergeben. Mit dieser Spende, die aus den Erlösen des Lions-Weihnachtsloses stammt, wird die Spracherziehung an Pirmasenser Kindergärten mitfinanziert. Die Vertreter der Kindergarten-Träger betonten, wie wichtig diese Sprachförderung, damit Kinder besser vorbereitet in die Schule wechseln können. In den zurückliegenden zehn Jahren hat die Lions-Hilfe-Pirmasens, das Projekt „Sprachförderung an Kindergärten“ mit insgesamt 138.000 Euro gefördert.

In diesem Jahr wurden die Hauptpreise von den Firmen: Alexander Marke, Hauenstein, und C. Wölfling, Pirmasens gesponsert. Auch künftig will die Lions-Hilfe Kinder und Jugendliche in der Region unterstützen und fördern, damit sie eine bessere Zukunft haben, ganz entsprechend dem Lions-Motto „we serve“ – zu deutsch: Wir dienen.