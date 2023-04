Die Fraktion Linke/Partei fordert eine Workshopreihe, um die Kultur in Pirmasens neu aufzustellen. Mit mehr Bürgerbeteiligung könne eine von möglichst vielen getragene Konzeption für den Kulturbereich erzielt werden, findet Frank Eschrich (Linke). In einem Antrag für die nächste Stadtratssitzung am 24. April verweist Eschrich auf die Kritik am Pirmasenser Kulturbetrieb, die nicht verstumme. In den Workshops könnten Wünsche aus der Bevölkerung und von den Kulturschaffenden aufgenommen werden und als Beschlussvorlage für den Stadtrat einfließen. Eschrich nennt konkret Mitmachprojekte und kostenlose Kulturangebote. Auch die Einordnung vermeintlich antisemitischer Äußerungen Hugo Balls in die Dauerausstellung in der Alten Post könnte in den Workshops diskutiert werden.

Außerdem wünscht sich Eschrich mehr Informationen zu Künstlern und Werken bei Ausstellungen in der Alten Post. Zumindest ein Ausstellungsflyer müsste hier möglich sein. Und der Linke-Sprecher fordert die Fortsetzung der Mosaikkunst im öffentlichen Raum, die an der Felsentreppe begonnen wurde und trotz Ankündigung bisher nicht weitergeführt wurde. Unter anderem denkt Eschrich hier an das „überaus unschöne Kanalbetonwerk“ in der Schäferstraße.

„Für die vorläufige Planung schlagen wird jeweils drei Workshops in den Bereichen Struktur und Organisation, Inhalte, Projekte und Programme sowie Spielstätten, Ausstellungsräume oder Plätze vor“, formuliert Eschrich in dem Antrag. Die Workshopreihe sollte mit einer Auftaktveranstaltung in der Festhalle starten.