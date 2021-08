„Kinderarmut in einem der reichsten Länder der Erde ist ein gesellschaftspolitischer Skandal und die Bankrotterklärung der seit Jahrzehnten herrschenden Politik.“ Das schreibt Frank Eschrich, der Vorsitzende der Pirmasenser Linken. Wie in der RHEINPFALZ am SONNTAG berichtet, sind in Pirmasens so viele Kinder wie nirgends in Rheinland-Pfalz auf Hartz IV angewiesen.

„Pirmasens hat mit 25,6 Prozent die höchste Kinderarmutsquote in Rheinland-Pfalz. Seit 2011 ist dieser Wert um vier Prozentpunkte angestiegen und damit am stärksten im Vergleich der kreisfreien Städte“, zitiert Eschrich aus der Antwort der Bundesregierung auf eine sogenannte kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Es folgten die Städte Ludwigshafen (22,6 Prozent) und Kaiserslautern (22 Prozent).

„Durchgehend die Landeshauptstadt der Kinderarmut“

Eschrich verweist darauf, dass seine Partei bereits 2007 auf die „erschreckend hohe Zahl armer Kinder“ in Pirmasens hingewiesen habe. „Seitdem hat sich an der Kinderarmut in Pirmasens nichts Wesentliches verändert. Auch der Pakt für Pirmasens brachte keine Verbesserung. Pirmasens war und ist durchgehend die Landeshauptstadt der Kinderarmut seit 2007“, stellt Eschrich fest.

Er fordert ein Umdenken in der Sozialpolitik und das Ende „kosmetischer Korrekturen, karitativer Maßnahmen und schönfärberischer Sonntagsreden“. Es bedürfe einer „eigenständigen Kindergrundsicherung, bestehend aus einem deutlich höheren Kindergeld, einem Zuschlag für Kinder aus Hartz-IV-Familien sowie der Berücksichtigung der tatsächlichen Unterkunftskosten und besonderen Bedarfe von Kindern und Jugendlichen“, erklärt Eschrich. Das Geld dafür könne durch eine gerechte Steuerpolitik frei werden“, schließt Eschrich seine Stellungnahme.