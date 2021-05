Die Linke-Bundestagsabgeordnete Brigitte Freihold kritisiert den Entwurf des neuen Koalitionsvertrags auf Landesebene. Die politischen Ziele seien wortreich, aber schwammig gesteckt.

Besonders mit den Grünen geht Freihold hart ins Gericht: Sie opferten umwelt- und friedenspolitische Überzeugungen im Austausch für Macht. Die Mainzer Politik, die in dem Vertrag formuliert wird, richte sich an „Besserverdiener mit Eigenheim, Fotovoltaikanlage und Elektro-Auto“. Zwar solle das Land zwischen 2035 und 2040 klimaneutral werden, „doch auf eine Absage an den Klimakiller Militär in Rheinland-Pfalz verzichten SPD, FDP und Grüne“. Die Linke-Abgeordnete spielt darauf an, dass sich die Koalitionspartner zur Stationierung von US-Militär im Land bekennt.

Die Landesregierung belaste die Kommunen seit Jahren mit zusätzlichen Aufgaben, ohne ihnen dafür genug Geld zu geben. Trotzdem bekennen sich die Partner zum Konnexitätsprinzip, dem zufolge die Kommunen für Mehrbelastungen finanziellen Ausgleich erhalten sollen. Das findet Freihold dreist. „Auch das fehlende Bekenntnis zum Erhalt kleiner Krankenhäuser zeigt, dass die Südwestpfalz in Mainz weiter am Katzentisch sitzt.“