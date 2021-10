Nachdem im Sommer bereits zwei mächtige Lindenbäume am Kaiserplatz zwischen Kaiserstraße und Blocksbergstraße gefällt wurden, will das Garten- und Friedhofsamt nun eine weitere, 70 Jahre alte Silberlinde abholzen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, soll der Sturm Ignatz in der Nacht zum Freitag den Lindenbaum zur Seite geneigt haben. Der Baum drohe umzufallen, begründet die Stadtverwaltung den Griff zur Säge. „Die Stadt ist aufgrund der Verkehrssicherungspflicht unmittelbar angehalten einzuschreiten, um Menschenleben zu schützen“, so die Mitteilung der Verwaltung. Die drei gefällten Linden sollen bis zum Frühjahr durch junge Lindenbäume ersetzt werden, kündigte das Garten- und Friedhofsamt an. Der Charakter der Grünanlage mit mehreren Bäumen, Wiese und Stauden soll erhalten bleiben. In der selben Pressemitteilung betont die Verwaltung die Bedeutung von Bäumen als Sauerstoffproduzent und Lebensraum für Vögel sowie Insekten. Laut Stadtverwaltung gibt es in Pirmasens 18.400 Stadtbäume entlang von Straßen, auf Grüninseln und in öffentlichen Parkanlagen.