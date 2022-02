Wahrscheinlich war es „der Wind, der Wind, das himmlische Kind“, wie es im Märchen von Hänsel und Gretel heißt, der dafür gesorgt hat, dass sich ein Pirmasenser Stier neben der B10 hingelegt hat. Denkbar wäre auch, dass es dem Stier langweilig wurde, weil die Bauarbeiten dort nur langsam vorangehen und er es deshalb vorgezogen hat, ein Nickerchen zu machen. So ganz wird sich das wahrscheinlich nicht aufklären lassen. Aber wir dürfen getrost davon ausgehen, dass die Stadtverwaltung bald für Ordnung sorgt und die Stiere an der Husterhöhe wieder in Reih’ und Glied den vorbeischauenden Autos zuschauen.