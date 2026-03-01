Südwestpfalz-News Lieder für Vielfalt, neues Schulzentrum Pirmasens Nord und äußerst geschwätzige Kraniche

Kraniche ziehen derzeit über die Südwestpfalz.
Die Generalsanierung der Grundschule Husterhöhe und der Neubau der Pirminiusschule ergeben zusammen das künftige Pirmasenser Schulzentrum Nord – für 16 Millionen Euro.

Gemeinsam Lieder singen für Vielfalt und gegen Rechts: 100 Teilnehmer sind am Samstag auf den Pirmasenser Schlossplatz gekommen.

Nach dem Brand einer Wohnanlage in Dahn: Wie sieht es eine Woche danach aus?

Ein Bankwart für den Hauensteiner Gemeindewald? Der Forst will ihn, Grünen-Politiker Manfred Seibel widerspricht vehement. Und es stellt sich die Frage: Muss der Wald vor der Bürokratie geschützt werden?

Kraniche sind äußerst mitteilsam. Wer sie derzeit über am Himmel über die Südwestpfalz ziehen sieht und hört: Mit ihren Lauten geben sie permanent Flugdaten an ihre Artgenossen weiter.

Auch nicht wortkarg waren die Kandidaten für die OB-Wahl in Zweibrücken. Wir haben bei einer Podiumsdiskussion nachgehakt und auch Leserfragen geklärt.

Knapp ist es in zwei Gemeinden in der Südwestpfalz: Der Regen hat den Pegel des Hornbachs hochgetrieben. Das ging ziemlich schnell.

