Die Generalsanierung der Grundschule Husterhöhe und der Neubau der Pirminiusschule ergeben zusammen das künftige Pirmasenser Schulzentrum Nord – für 16 Millionen Euro.

Gemeinsam Lieder singen für Vielfalt und gegen Rechts: 100 Teilnehmer sind am Samstag auf den Pirmasenser Schlossplatz gekommen.

Nach dem Brand einer Wohnanlage in Dahn: Wie sieht es eine Woche danach aus?

Ein Bankwart für den Hauensteiner Gemeindewald? Der Forst will ihn, Grünen-Politiker Manfred Seibel widerspricht vehement. Und es stellt sich die Frage: Muss der Wald vor der Bürokratie geschützt werden?

Kraniche sind äußerst mitteilsam. Wer sie derzeit über am Himmel über die Südwestpfalz ziehen sieht und hört: Mit ihren Lauten geben sie permanent Flugdaten an ihre Artgenossen weiter.

Auch nicht wortkarg waren die Kandidaten für die OB-Wahl in Zweibrücken. Wir haben bei einer Podiumsdiskussion nachgehakt und auch Leserfragen geklärt.

Knapp ist es in zwei Gemeinden in der Südwestpfalz: Der Regen hat den Pegel des Hornbachs hochgetrieben. Das ging ziemlich schnell.