Temporeich, leidenschaftlich, hart, aber fair – so verliefen am Sonntag die 90 Spielminuten bei FK Pirmasens II gegen TuS Marienborn. Das 2:2 (1:1) in der Aufstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga war ein gerechtes Ergebnis.

„Wenn unsere jungen Spieler sich auf einem solch guten Niveau zeigen können und dann auch noch bestehen, so wie das heute der Fall war, dann haben wir vieles richtig gemacht“, sagte FKP-Trainer