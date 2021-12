Zum zweiten Mal starten die „Blaulicht“-Trucks der Pirmasenser Hilfskräfte am Samstag, 4. Dezember, zur Lichterfahrt durch Pirmasens. Rund zwei Stunden werden sich die geschmückten Fahrzeuge von THW, Feuerwehr, ASB, DRK, SEG und Polizei ab 18 Uhr durch die Stadt bewegen.

Der Lichterzug wird sich mit geringer Geschwindigkeit durch die Stadt bewegen, das THW bittet, vorübergehende Verkehrsbehinderungen zu entschuldigen. Autofahrer werden gebeten, den Zug an Kreuzungen und Einmündungen komplett passieren zu lassen und sich nicht zwischen die Fahrzeuge zu drängen. Passanten werden darauf hingewiesen, nicht vor und zwischen den Fahrzeugen hindurchzuspringen. Das THW bittet darum, dass Anwohner in engeren Straßenzügen ausreichend Platz für die Großfahrzeuge lassen.

Die Route

Startpunkt ist die Zweibrücker Straße, wo der Zug Aufstellung nimmt. Von dort biegt er dann bei der Parkbrauerei in die Gärtnerstraße ein und fährt durch die Stadt. Die weitere Route: Schützenstraße - Teichstraße - Schäferstraße - Sandstraße - in Höhe Autohaus Ecker rechts ab in die Winzler Straße bis Kreisel Arnulfstraße - Winzler Straße bis zur Kreuzung Sportplatz SG - links ab in die Straße Im Erlenteich -

Blocksbergstraße - Adlerstraße (allerdings nicht am Messplatz vorbei) - rechts ab in den Berliner Ring, danach links ab in Kirchbergstraße - Adlerstraße - Berliner Ring - Blocksbergstraße - Kaiserstraße - Friedhofstraße - Alleestraße - Schlossstraße - Kreuzung Parkbrauerei rechts ab in Rodalber Straße - Am Sommerwald - Am Häusel - Rodalber Straße. Hier endet die Route.