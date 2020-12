Erstmals gibt es am Samstag ab 17 Uhr in Pirmasens eine Lichterfahrt mit Einsatzfahrzeugen. Schirmherr Markus Zwick wird als Weihnachtsmann auf dem Tieflader-Gespann des Technischen Hilfswerkes (THW) mitfahren.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto ,,Hoffnung bringen – Licht schenken“. Das Pirmasenser THW und weitere Organisationen wollen damit den Pirmasensern, besonders den Kindern, zum Jahresende eine Freude bereiten. „Wir wollen Besinnliches und Fröhliches vereinen. Nachdenken über das, was war und ist und werden könnte oder sollte. Aber auch loslassen und der Hoffnung und Zuversicht Raum geben. Die Corona-Pandemie verlangt allen sehr viel ab. Allen voran sind es unsere Kleinsten, die unter dieser Situation am meisten leiden“, schreibt das THW. Die Organisation wird „gemeinsam mit unserer BOS-Familie − Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“ ab 17 Uhr geschmückte Einsatzfahrzeugen präsentieren. Oberbürgermeister Markus Zwick hat angekündigt, den Weihnachtsmann zu spielen und auf dem Tiefladeanhänger des THW mitfahren. Die Fahrt soll eine Stunde dauern, begleitet und abgesichert von der Polizei.

Zuschauer sollen am Fenster stehen, nicht auf der Straße

„Die Einsatzkräfte würden sich freuen, wenn sich die Bevölkerung mit dieser Veranstaltung solidarisiert und ein Licht ins Fenster stellt“, schreibt das THW. Die Veranstalter betonen, dass es an den Straßen keine Menschenansammlungen geben darf. Die Bevölkerung wird gebeten, dem Lichterzug vom Fenster aus zu folgen.

Große Runde durch die Stadt

Folgende Route ist geplant: Abfahrt um 17 Uhr in der Massachusetts Avenue − North Carolina Avenue − Georgia Avenue − Virgina Avenue − über den Kreisel in Richtung Stadtzentrum − Zweibrücker Straße − Gärtnerstraße − Schützenstraße − Teichstraße − Schäferstraße − Sandstraße − Winzler Straße bis Kreuzung SG Spielgemeinschaft − Im Erlenteich − Blocksbergstraße − Adlerstraße − Berliner Ring − Kirchbergstraße − zurück über Adlerstraße, Berliner Ring und Blocksbergstraße in die Kaiserstraße − Friedhofstraße − Alleestraße − Schlossstraße − Rodalber Straße − Am Sommerwald − Am Häusel und über Rodalber Straße, Virginia Avenue, Georgia Avenue und North Carolina Avenue zurück zur THW-Wache in die Massachuesetts Avenue.