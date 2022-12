Es will schon etwas heißen, wenn Menschen für einen kurzen Moment der Freude eine halbe Stunde in eisiger Kälte ausharren. Aber wer am Samstagabend die dritte Auflage der Lichterfahrt durch Pirmasens nicht verpassen wollte, nahm dies gerne in Kauf. In dicke Schals, Mützen und Steppjacken eingepackt, säumten zwar nicht ganz so viele Menschen wie in den Vorjahren die Straßen, jedoch war dies keineswegs dem Umzug selbst geschuldet, sondern einzig und allein dem strengen Frost.

Wieder einmal schaffte es die „Blaulichtfamilie“, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen und Freude zu vermitteln in einer Zeit, die oft genug Anlass zur Sorge bietet. Weihnachtslieder tönten aus massigen Lautsprechern, Weihnachtsfiguren grüßten von den Fahrzeugen, die, mit abertausenden bunter Lämpchen geschmückt, ein faszinierendes Schauspiel auf die Straßen der Stadt zauberten. Unter der bewährten Federführung des Technischen Hilfswerkes (THW), das vor zwei Jahren die Lichterfahrt als Mutmacher in der Corona-Pandemie ins Leben gerufen hatte, machte sich der blinkende und funkelnde Zug von der Zweibrücker Straße auf den Weg in die Innenstadt.

Durch den Erlenteich, über den Kirchberg und den Sommerwald führte die fast 16 Kilometer lange Strecke, auf der sich neben dem THW der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz, die Schnelleinsatzgruppe Sanität und die Feuerwehr Pirmasens, eskortiert von der Polizei, den Applaus der Zaungäste verdienten. Oberbürgermeister Markus Zwick ließ es sich nicht nehmen, wieder dabei zu sein: auf einem riesigen, spektakulär geschmückten Auflieger des THW grüßte er, zur Gänze im Freien sitzend, „seine“ Pirmasenser.