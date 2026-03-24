Die Stadt Pirmasens nimmt erneut an der weltweit größten Klimaschutzaktion teil, der „Earth Hour“. Am Samstag, 28. März, werden ab 20.30 Uhr für eine Stunde die Beleuchtungen des Forum Alte Post sowie der Wassertürme in Fehrbach und Husterhöhe ausgeschaltet. Ziel ist es, ein sichtbares Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Umweltbürgermeister Michael Maas betont: „Die ,Earth Hour’ soll das Bewusstsein dafür schärfen, dass Klimaschutz alle betrifft und nur gemeinsam gelingen kann.“ Die Stadt ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich anzuschließen und zu Hause für eine Stunde das Licht auszuschalten.

Die „Earth Hour“ wird vom World Wide Fund For Nature (WWF) organisiert und findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Die Aktion startete 2007 in Sydney und wird inzwischen in mehr als 180 Ländern auf allen Kontinenten getragen. Informationen und Anmeldung sind unter www.wwf.de/earth-hour möglich.

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An der Aktion beteiligen sich mehrere Städte in der Pfalz. Unter anderem ist Speyer dabei und Haßloch schaltet die Lichter aus und Kaiserslautern bleibt dunkel.