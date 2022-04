Zwei kleine Mädchen sind tot, ein Haus ist abgebrannt, aber am Mittwoch waren die Juristen im Sitzungssaal 27 des Amtsgerichts Pirmasens vorwiegend mit sich selbst beschäftigt.

Für das Wochenende haben wir den ultimativen Osterausflugstipp. Es geht um den letzten Auerhahn, der 1967 bei Pirmasens geschossen worden sein soll.

In der RHEINPFALZ-Gartensprechstunde ging es am Mittwoch um Bäume, Rosen, unliebsame Larven und vieles mehr.

Die Stadt Rodalben hat das geschafft, wovon Pirmasens und Zweibrücken nur träumen können: einen ausgeglichenen Haushalt. Wofür die Stadt Rodalben demnächst Geld in die Hand nehmen will, steht hier.

Im Bechhofer Neubaugebiet versinken die Bagger im Boden. Für die Bauherren heißt das: Es wird deutlich teurer.

In der Debatte um die Zukunft der deutsch-französischen Kita in Liederschiedt hat nun die rheinland-pfälzische Bildungsministerin einen Brief in die Südwestpfalz geschickt.

Am Radweg zwischen Dellfeld und Rieschweiler werden 43 Bäume gefällt. Der Nabu macht sich Sorgen. Die Antwort der Kreisverwaltung macht den Naturschützern aber Hoffnung.

Im Zweibrücker Tierheim sind noch keine Tiere aus der Ukraine untergebracht. Dem Tierheim ist das gar nicht so unrecht, denn es ist auch so fast voll.